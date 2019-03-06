РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банк

"В Банке "Российская финансовая корпорация" нет информации о том, что венесуэльские компании, включая PDVSA, намерены перевести свои счета в банк", - сообщил представитель кредитной организации.

Ранее информацию о переводе счетов венесуэльской PDVSA опровергал Газпромбанк. В банке отмечали, что в рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями - клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад были открыты счета PDVSA, но новые счета не открывались и не планируются банком к открытию.

Правительство Венесуэлы поручило руководителям около 50 местных компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать развивать контакты с поставщиками в этих странах. Кроме того исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о переносе офиса PDVSA из Лиссабона в Москву.