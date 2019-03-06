Продажи легковых авто и LCV в России в феврале упали до 128,41 тыс.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в феврале 2019 года сократились на 3,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 128,41 тыс. шт. При этом в январе - феврале продажи снизились на 1,8%, до 231,47 тыс. шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"В настоящее время перспектива не выглядит слишком обнадеживающей. В том числе и потому, что недавно анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей, например, для молодых семей, слишком ограничены в объеме, чтобы произвести фундаментальные изменения", - отметил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в сообщении.

"Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным. Ключевой вопрос - в каком направлении пойдет рынок в ближайшие несколько месяцев: обратно к стабильности и росту или в противоположном направлении?", - добавил он.

Лидер среди производителей на российском авторынке - "АвтоВАЗ" - снизил продажи Lada в феврале на 1%, до 27,01 тыс. шт., а за январь - февраль 2019 года было продано 48,54 тыс. автомобилей, что соответствует показателю за аналогичный период годом ранее.

На втором месте автомобили Kia: продажи этого бренда в феврале остались на уровне прошедшего года и составили 17,73 тыс. авто, а с начала года выросли на 1%, до 33,42 тыс.

Далее следует Hyundai (+6%, до 14,26 тыс. в феврале и +13%, до 25,1 тыс. с начала года), Renault (снижение на 25%, до 8,5 тыс. в феврале и на 15%, до 16,3 тыс. за январь - февраль). На пятом месте остается Volkswagen, продажи которого в феврале показали рост на 4%, до 7,35 тыс. авто, и на 7%, до 13,55 тыс. авто с начала года.