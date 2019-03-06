Bloomberg: Samsung работает еще над двумя смартфонами со складным экраном

Samsung работает над двумя новыми моделями смартфонов со складными экранами. Как отмечает агентство Bloomberg , после презентации Galaxy Fold компания стремится занять лидирующие позиции в этом сегменте рынка.

По словам источников агентства, один из телефонов будет складываться вертикально, дисплеем вовнутрь, а второй создадут по аналогии с сочетающим в себе функции смартфона и планшета Huawei Mate X.

Отмечается, что Samsung планирует представить вертикально складывающийся телефон в конце 2019 или в начале 2020 года. Гаджет будет иметь дополнительный экран снаружи, но производитель может убрать его. Все будет зависеть от того, насколько успешные продажи покажет Galaxy Fold. Источники также сообщили, что второе устройство выйдет позднее и будет тоньше, так как у него нет дополнительного экрана. Производитель может также использовать для своей линейки складных смартфонов встроенный датчик отпечатков пальцев, как у Galaxy S10.

При этом Bloomberg отмечает, что пока сложно оценить, насколько успешными окажутся смартфоны со складными экранами. Ранее свою версию такого устройства показывала и компания Xiaomi.

Samsung представила смартфон со складывающимся экраном Galaxy Fold 20 февраля. Устройство имеет экран диагональю 4,6 дюйма в режиме смартфона и 7,3 дюйма - в формате планшета. Устройство оснащено шестью камерами и доступно в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и голубом. Galaxy Fold будет поддерживать доступ к сетям пятого поколения 5G, а его стоимость составит $1,980.