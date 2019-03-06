"Чеченнефтехимпром" приобрел три участка для разведки углеводородов в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 марта. /ТАСС/. Компания "Чеченнефтехимпром" стала победителем трех аукционов департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) на право пользования недрами трех участков с целью изучения, разведки и добычи углеводородов. Об этом в среду сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

"Чеченнефтехимпром" предложил за право пользования недрами участка Западно-Бенойский 1,532 млн рублей при стартовом платеже 1,277 млн рублей, участка Северо-Джалкинский - 878,15 тыс. рублей (675,5 тыс. рублей) и участка Ханкальский - 13,775 млн рублей (12,523 млн рублей). Все три участка находятся на территории Чеченской Республики. Лицензии победителю будут предоставлены сроком на 25 лет.

При этом, согласно данным сайта, департамент по недропользованию по СКФО признал несостоявшимися аукционы на право пользования недрами участков Западно-Грозненский и Шелковской Чеченской Республики в связи с отсутствием заявок.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром" - одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики. Кадыров заявлял, что это откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и рабочих мест. По его словам, компании принадлежат около 2 тыc. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых находятся в нерабочем состоянии.