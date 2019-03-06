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Колебания курса рубля

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с конца февраля

Курс доллара достиг 66,02 рубля

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,41% и достиг 66,02 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз доллар находился выше отметки в 66 рублей 27 февраля текущего года.

Курс евро по состоянию на 18:35 мск поднялся на 0,43%, до 74,66 рубля.

Валюты укрепляются на фоне умеренного снижения котировок нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,44%, до $65,57 за баррель.

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