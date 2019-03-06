Газпромбанк полностью вышел из капитала "Мегафона"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Газпромбанк сократил свою долю в операторе "Мегафон" до нуля с 18,96%, говорится в материалах кредитной организации.

Банк прекратил свое участие в "Мегафоне" 5 марта. Другие подробности сделки в сообщении не приводятся.

В Газпромбанке на момент публикации не ответили на запрос ТАСС. В свою очередь представитель "Мегафона" сообщил, что информация о количестве акций компании, которые Газпромбанк и другие акционеры предлагают к выкупу, будет доступна 11 марта. "Мы не комментируем действия акционеров и любые отдельные шаги держателей акций в рамках проводимого выкупа акций", - добавили в пресс-службе оператора.

В конце прошлого года дочерняя структура "Мегафона" - "Мегафон Финанс" - сообщила о намерении выкупить у миноритариев оператора акции по цене 659 рублей 26 копеек за бумагу в рамках обязательного предложения. Предложение о выкупе касается обыкновенных акций в количестве 131 млн 212 тыс. 843 штук и было направлено в головную компанию.

"Мегафон Финанс" 11 декабря направил на рассмотрение ЦБ РФ оферту миноритариям о выкупе акций головной компании. Структура "Мегафона" конвертировала все принадлежавшие ей ГДР в обыкновенные акции и таким образом стала владельцем 78,84% (139,6 млн акций) уставного капитала "Мегафона" (из них 22,52% принадлежит самой "Мегафон Финанс" и 56,32% - "АФ Телеком Холдинг", которое является его аффилированным лицом). Из-за того, что доля "Мегафон Финанс" в операторе превысила пороговое значения в 75%, "Мегафон финанс" согласно действующему законодательству был обязан направить акционерам "Мегафона" обязательное предложение о приобретении принадлежащих им акций.

В октябре "Мегафон" объявил о передаче доли кипрского дочернего предприятия "Мегафона" Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL) российскому "Мегафон Финанс". После делистинга "Мегафона" с Лондонской биржи кипрская "дочка" была владельцем 22,52% уставного капитала (17,86% обыкновенных акций и 4,84% GDR). Кроме того, 56,32% акций "Мегафона" принадлежит USM Group, которую контролирует Алишер Усманов. Газпромбанк владел 18,96% капитала "Мегафона", еще 2,2% акций находятся в свободном обращении.

О доле Газпромбанка в "Мегафоне"

Газпромбанк приобрел пакет акций "Мегафона" у шведской телеком-компании Telia Company осенью 2017 года. Уже тогда эксперты в отрасли полагали, что кредитная организация выступает временным инвестором и в перспективе может продать долю оператора.

Основной акционер "Мегафона" - холдинговая компания USM Алишера Усманова, контролирующая 56,32% акций компании.

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