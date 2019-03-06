"Новатэк" закрыл сделку по продаже Total 10% в проекте "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Новатэк" закрыл сделку по продаже французской Total 10% в проекте "Арктик СПГ - 2", говорится в материалах "Новатэка".

О достижении соглашения было объявлено 5 марта. Условия вхождения Total в проект включают оплату 10% доли участия и финансирование "Арктик СПГ - 2" через взносы в капитал.

Кроме того, "Новатэк" и Total договорились, что французская компания будет иметь возможность приобрести от 10% до 15% во всех будущих СПГ-проектах "Новатэка" на полуостровах Ямал и Гыдан.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка", его мощность составит 19,8 млн т. Запуск первой очереди планируется в 2022-2023 годах.