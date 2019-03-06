Вице-премьеры России и Сербии обсудят инвестпроекты в сфере энергетики и транспорта

БЕЛГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов и первый вице-премьер - глава МИД Сербии Ивица Дачича, являющиеся сопредседателями совместного межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, планируют обсудить дальнейшие практические шаги по реализации крупных инвестиционных проектов в области энергетики, транспорта и промышленности.

"В ходе сегодняшней встречи мы планируем обсудить дальнейшие практические шаги в рамках крупных инвестиционных проектов, инфраструктурных инициатив, перспективных начинаний в области энергетики, транспорта и промышленности, являющихся прочной базой нашего сотрудничества на долгосрочную перспективу", - сказал Борисов, открывая в среду в Белграде встречу сопредседателей межправкомитета в узком составе.

По его словам, российско-сербские отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и носят "поистине стратегический характер". "Сербия была и остается ключевым торгово-экономическим партнером России на Балканах и в Европе. Мы высоко оцениваем динамику двустороннего диалога на всех уровнях", - отметил российский вице-премьер.

Борисов подчеркнул, что важнейшей вехой в развитии двусторонних отношений стал визит в январе 2019 года в Сербию президента России Владимира Путина. "Подтверждаю настрой российской стороны на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых нашими лидерами. Главная задача комитета [межправкомитета] - придать этим договоренностям дополнительный практический импульс", - уточнил он.

В свою очередь Дачич отметил, что сербская сторона хочет укреплять стратегическое партнерство с Россией, чтобы оно развивалось во всех отраслях двустороннего сотрудничества.