Минсельхоз предлагает упростить доступ фермеров на рынки для реализации сельхозпродукции

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ разработало поправки к федеральному закону "О розничных рынках", упрощающие допуск фермеров на рынки для реализации сельхозпродукции. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, инициатива направлена на развитие малого бизнеса на селе, на снятие административных барьеров в деятельности предпринимателей.

Предлагается освободить сотрудников фермерских хозяйств, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством, от обязательного наличия карточки продавца. Кроме того, им будут предоставляться торговые места на универсальных рынках по договорам упрощенной формы.

"Снятие административных барьеров будет способствовать снижению временных и финансовых затрат малых сельхозпроизводителей, связанных с реализацией товаров, расширению ассортимента и увеличению объемов фермерской продукции на рынках", - приводит пресс-служба слова замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Минсельхоз уже получил положительный отзыв на данный законопроект в правительстве. В феврале текущего года он был принят Госдумой в первом чтении.

Оксана Лут отметила, что в настоящее время фермерские хозяйства включены во все действующие меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, в том числе единую субсидию, льготное кредитование, субсидию на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, несвязанную поддержку в области растениеводства.

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" утвержден федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". На его реализацию из федерального бюджета до 2024 года планируется направить порядка 37,4 млрд рублей, из них почти 7,4 млрд рублей - в текущем году.