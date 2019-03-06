Количество разрешений на автоперевозки грузов между Россией и Бельгией выросло на 30%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Количество разрешений на автомобильные перевозки грузов между Россией и Бельгией в 2019 году увеличено на 30%, до 6 тыс. штук, а в 2020 году должно вырасти до 8 тыс., сообщает в среду пресс-служба Минтранса РФ. Соответствующее решение было принято на заседании российско-бельгийской комиссии по международному автомобильному пассажирскому и грузовому транспорту в Брюсселе.

Согласно ранее достигнутыми договоренностям, количество разрешений на двусторонние, транзитные перевозки и перевозки в третьи страны или из них составляло 20 тыс. штук. При этом в 2017 и 2018 годах по просьбе России Бельгия предоставляла дополнительное количество разрешений на грузоперевозки.

"В результате переговоров, учитывая тенденцию к увеличению грузоперевозок с каждым годом, делегации договорились осуществить на 2019 год дополнительный обмен разрешениями в количестве 6 тыс. универсальных разрешений и на 2020 год - в количестве 8 тыс. универсальных разрешений. При этом весь контингент в количестве 28 тыс. будет иметь универсальный характер, за исключением перевозок в страны, имеющие границы с Королевством Бельгия (Германия, Люксембург, Нидерланды, Франция)", - говорится в сообщении Минтранса. Таким образом, на текущий год перевозок стало на треть больше, а на 2020 год - на 40%.

Дополнительный обмен разрешениями на этот год будет произведен до 31 мая, сообщили в Минтрансе. Согласно договоренностям, передача разрешений на следующий год состоится до 10 декабря текущего года через посольства двух стран.

Кроме того, на заседании представители бельгийской стороны проинформировали о порядке лицензирования транспортных средств на государственном уровне. В свою очередь российская делегация рассказала о принципах работы государственной системы взимания платы "Платон".