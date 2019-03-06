Эрдоган раскритиковал решение Трампа лишить Турцию торговых льгот

АНКАРА, 6 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в среду критике решение хозяина Белого дома Дональда Трампа лишить Анкару торговых льгот.

"Турция принимает в связи с этим решением США всесторонние меры. Мы уже к этому привыкли. Пусть никто не пытается нас воспитывать подобным образом", - заявил турецкий лидер в эфире телеканала 24 TV.

Во вторник Трамп заявил, что намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках ГСП (Генеральной системы преференций) США. Свое решение по Турции президент объяснил "уровнем экономического развития" этой страны. По словам главы Белого дома, "за четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась".

Он также утверждает, что Турция вышла из программы ГСП других развитых стран в связи с ростом экономического развития или на основе взаимных договоренностей. При этом Трамп добавил, что США "привержены справедливой и взаимовыгодной торговле с Турцией".

Ранее министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что данное решение Вашингтона противоречит общей цели по достижению уровня товарооборота в размере $75 млрд", а также "негативно отразится на американском малом и среднем бизнесе". Одновременно она отметила, что Турция "все еще желает добиться увеличения объемов двусторонней торговли с США, которые она считает своим стратегическим партнером".