Reuters: Huawei подала в суд на власти США за запрет использования ее продукции

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Huawei предъявила США иск за неправомочное принятие закона, запрещающего федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование этой китайской компании. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, Huawei направила данный иск на рассмотрение суда Восточного округа Техаса. Там расположено головное представительство китайской компании на территории США.

Ранее США не раз выражали обеспокоенность в связи с использованием рядом стран оборудования китайской компании для внедрения технологии 5G.

В последние годы Китай активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы, в частности China Telecom, China Mobile и China Unicom, со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Скорость передачи информации будет в 20-50 раз быстрее, чем при использовании существующих стандартов связи.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря 2018 года была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.