Кабмин поручил провести тестовые испытания механизма мониторинга перевозок между РФ и КНР

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отработке механизма мониторинга перевозок между Россией и Китаем с использованием технологий спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Провести с 7 марта по 31 мая 2019 года тестовые испытания системы навигационно-информационного обеспечения перевозок между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой с использованием технологий спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou по грузовым и пассажирским автомобильным маршрутам, которые проходят через пункты пропуска Краскино - Хуньчунь и Полтавка - Дуннин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания будут проводиться с использованием инфраструктуры компании "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) - оператора системы "Платон". При этом использование бортовых навигационных систем для участников тестовых испытаний будет добровольным и безвозмездным.

В испытаниях с российской стороны используются 80 бортовых навигационных устройств, из которых 60 устанавливаются на грузовые автомобили и 20 на пассажирские автобусы.

Обязательность оснащения грузоперевозчиков системами спутникового контроля оговорена в подписанном в июне 2018 года межправсоглашении России и Китая о международных перевозках. Как ожидается, оно даст кратный рост автомобильных грузоперевозок между странами за счет возможности осуществлять доставку "от двери до двери", тогда как сейчас перевозки разрешены только в приграничных территориях по закрепленным маршрутам.