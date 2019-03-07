РБК: расходы на замену композитного крыла МС-21 из-за санкций составят 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Дополнительные вложения на создание композитного крыла ("черное крыло") для нового российского самолета МС-21 составят около 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили изданию РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.

По информации издания, до конца 2020 года планируется завершить сертификационные испытания, а первые поставки заказчикам начнутся с 2021 года.

Компоненты для композитного крыла MC-21 до последнего времени поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries, напоминает РБК. В начале января 2019 года они прекратили поставки из-за санкций, введенных осенью 2018 года в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура Ростеха).

В аппарате Юрия Борисова РБК отметили, что на программу МС-21 пойдет основная часть из 250 млрд рублей дополнительных инвестиций для ОАК, о которых 18 февраля на выставке IDEX отмечал глава Ростеха Сергей Чемезов. "Это и существующий дефицит по программе, и средства самого Ростеха на программу МС-21, куда входит и модернизация производств, и опытно-конструкторские работы, а также затраты на импортозамещение, закупку комплектующих и привлеченные кредиты", - отметили изданию в аппарате вице-премьера.

В феврале Борисов сообщал, что серийное производство гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году. В январе стало известно, что санкции США в отношении ОАК и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.