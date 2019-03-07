Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank

СТОКГОЛЬМ, 7 марта. /ТАСС/. Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России, направил заявление в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, прокуратуру и в полицию Швеции по поводу причастности банка Swedbank к отмыванию денег. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу SVT.

"Мы выявили большое количество подозрительных транзакций, которые проходят через различные отделения Swedbank, - пояснил Браудер. - Я хочу, чтобы банк сотрудничал с властями, но я бы также посоветовал им делать то, что делал Danske Bank, то есть немедленно нанять внешнюю аудиторскую компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом".

"Представленная мною документация - это лишь небольшая часть, основанная на нескольких счетах. Есть гораздо больше информации, которую можно проанализировать", - добавил он.

В России Браудер уже дважды был осужден заочно. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы (в этом же деле фигурировал и аудитор фонда Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО). В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы вновь заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения, признав виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.

Подозрения в отношении Swedbank

Как сообщил 20 февраля телеканал SVT, один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4,2 млрд) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank.

По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности в Эстонии. Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007-2015 годах. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на €7 млрд. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более $32,2 млн) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют офшорным раем.