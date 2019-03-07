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Колебания курса рубля

Курс доллара снизился до 65,9 рубля

Курс евро достиг 74,5 рубля

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 65,9 рубля.

Курс евро уменьшился также на 8 копеек и достиг 74,5 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,2% и составил 2490,08 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,16% и достиг 1189,26 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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