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Международные резервы России за неделю выросли на $2,3 млрд

Их размер превысил $482 млрд

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 марта 2019 года составили $482,8 млрд, что на $2,3 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 0,5% "преимущественно в результате положительной курсовой переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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