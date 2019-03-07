Сербия одобрила строительство ветки "Турецкого потока" на своей территории

ПАНЧЕВО, 7 марта. /ТАСС/. Агентство по энергетике Сербии 5 марта одобрило строительство сербской ветки "Турецкого потока", его планируется начать в апреле. Об этом сообщил журналистам министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.

"Агентство по энергетике Республики Сербия 5 марта приняла окончательное решение и положительно ответила на заявление Gastrans (СП "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d.o.o. Novi Sad - прим. ТАСС) для проекта строительства", - сказал он.

"В нашем плане начать строительство в течение апреля", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках строительства газопровода.