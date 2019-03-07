Мантуров: Opel не обращался в Минпромторг с предложениями по возврату в Россию

ЖЕНЕВА /ШВЕЙЦАРИЯ/, 7 марта. /ТАСС/. Автомобильный бренд Opel, который ранее объявил о намерении вернуться на российский рынок после четырехлетнего перерыва, не обращался в Минпромторг с просьбой о заключении специнвестконтракта или с другими предложениями. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Пока это только на уровне слухов - никто с серьезными намерениями не приходил, тем более не направлял никаких заявок относительно подписания СПИКов, как это сделали другие производители", - сказал он.

При этом министр напомнил о вероятности сокращения присутствия Ford на российском рынке. "Но свято место пусто не бывает - если Ford уходит, то кто-то на его место приходит: либо из существующих [автопроизводителей] расширяется, либо из новых. Мощности точно будут востребованы", - отметил Мантуров.

Ранее бренд Opel входил в концерн General Motors, который в 2015 году полностью остановил и законсервировал производство на российском заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 года. Но в 2017 году другой концерн - Peugeot-Citroen (PSA Group) выкупил у GM бренд Opel. И в конце февраля PSA Group объявила о планах до конца 2021 года вернуть марку Opel в Россию, развернув производство машин на заводе группы в Калуге. Там же, в Калуге, производится ряд моделей Peugeot и Citroen.

Глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг ранее заявил о планируемой реорганизации бизнеса в Европе, которая предусматривает сокращение тысяч рабочих мест. Совместное предприятие Ford Sollers 5 марта сообщило, что рассматривает несколько вариантов реструктуризации бизнеса в РФ. Какой именно будет реструктуризация, пока неясно. Ford производит автомобили в РФ на трех площадках: на двух в Татарстане и одной в Ленинградской области.