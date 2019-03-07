"Газпром энергохолдинг" оценивает строительство ТЭС в Сербии в €180 млн

ПАНЧЕВО /Сербия/, 7 марта. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) оценивает стоимость строительства теплоэлектростанции (ТЭС) в сербском городе Панчево в €180 млн, из которых 70-80% будет привлечено в Газпромбанке в рамках проектного финансирования. Об этом сообщил журналистам глава ГЭХ Денис Федоров.

Для строительства станции "Газпром энергохолдинг" и сербская NIS (дочернее предприятие "Газпром нефти") создали SPV (проектную компанию), в котором 51% принадлежит ГЭХ. ГЭХ обеспечивает свою долю в проектной компании денежными средствами, на которые будет вестись строительство ТЭС.

"Мы свои доли обеспечиваем денежными средствами, остальное привлекаем в Газпромбанке по стандартной схеме проектного финансирования. 20-30% мы сами финансируем, остальное привлекаем в банке. Но это все может меняться в ходе реализации проекта", - отметил Федоров.

"Газпром энергохолдинг" начал строительство первой в своем портфеле зарубежной электростанции в Панчево мощностью почти 200 МВт. Ввод станции должен состояться в 2020 году.

Производимая на ТЭС тепловая энергия будет направлена на обеспечение потребностей НПЗ Панчево, который принадлежит NIS, а электроэнергия будет продаваться на рынке.

Перспектива строительства электростанций в республике

"Газпром энергохолдинг" и Сербия обсуждают также возможность строительства еще трех-четырех парогазовых теплоэлектростанций в республике в дополнение к ТЭС в Панчево, отметил Федоров.

"На сегодняшний день у нас создана с декабря месяца министерством энергетики [Сербии] рабочая группа, которая рассматривает несколько вариантов строительства тепловых электростанций для обеспечения электроэнергией республики Сербия. На сегодняшний день мы анализируем три-четыре площадки", - сказал он.

Вопрос строительства новых ТЭС в Сербии зависит в том числе и от реализации на территории страны проекта строительства продолжения газопровода "Турецкий поток".

Как сообщил Федоров, окупаемость проекта будет осуществляться за счет долгосрочных контрактов на поставку тепловой энергии в адрес NIS и составит до 12 лет.

"У нас есть понятные рыночные тарифы на тепло, которые согласованы нами в долгосрочном контракте, - сказал глава ГЭХ. - Срок окупаемости - 10-12 лет. 14% - внутренняя норма доходности".

Электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, будет поставляться на рынок Сербии и импортироваться в другие страны.