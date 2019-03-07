Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,7-1%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,7% - до 2476,64 пункта, а РТС - на 1%, до 1179,58 пункта, следует из данных торгов.

"Понедельник после праздников станет для российского рынка акций днем реакции на "пропущенную" пятницу, в которую будет торговаться весь остальной мир. С высокой вероятностью с учетом текущего фона старт торгов пройдет в плюсе. Ближайшая целью по-прежнему остается отметка 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, борьба за данный рубеж по прежнему актуальна", - отмечает эксперт "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,4%, до $66,23 за баррель.