Petrobras сократит операционные расходы на $8 млрд

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 марта. /ТАСС/. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras намерена сократить свои операционные расходы на $8,1 млрд в 2019-2023 годах. Об этом сообщила в субботу газета Folha de San Paulo со ссылкой на официальное заявление пресс-службы корпорации.

Как поясняет газета, таких финансовых результатов компания планирует достичь за счет реализации программы добровольного сокращения персонала и уменьшения трат на рекламу и аренду офисных помещений. Таким образом, совокупный объем средств по данным расходным статьям госпредприятия будет уменьшен на 6,6% и составит $122,6 млрд, отмечает Folha de San Paulo.

По информации издания, компания также намерена расширить программу деинвестиций, в рамках которой рынку будут предложены освоенные месторождения нефти и природного газа. Отдельно отмечается, что дальнейшие планы по продаже предприятий по переработке углеводородов будут разработаны дополнительно.

В пятницу Petrobras также сообщила о завершении сделки по продаже своей доли в парагвайских сетях автозаправочных предприятий, напоминает газета. Новый обладатель этих активов, перуанская Copetrol, выплатила бразильской компании $380 млн. Еще 90 млн нефтяная госкорпорация выручила от продажи 70% месторождения Маромба в нефтегазоносном бассейне Сантус компании BW Offshore.

В 2018 году Petrobras впервые за пять лет отчиталась о положительных результатах своей финансовой деятельности. Ее доход оставил $25,8 млрд реалов (свыше 6,6 млрд). С 2013 года компания работала в убыток.