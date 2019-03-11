Финансовые обязательства уфимского Роскомснаббанка превышают 22 млрд рублей

УФА, 11 марта. /ТАСС/. Финансовые обязательства уфимского Роскомснаббанка перед вкладчиками и юридическими лицами превышают 22 млрд рублей, банк, лишенный лицензии 7 марта, занимал первое место в регионе по объему активов и обязательств. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель нацбанка республики Марат Кашапов.

Банк России приказом от 7 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка. Регулятор отмечает, что организация привлекала средства населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды, осуществляла непрозрачные для надзорного органа операции. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ.

"Роскомснаббанк занимал первое место в республике по размеру активов и объему обязательств перед вкладчиками. Банк имел на момент отзыва лицензии порядка 18 млрд рублей обязательств по вкладам и счетам физических лиц и около 4 млрд рублей обязательств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказал Кашапов. Он уточнил, что большинство вкладов физлиц не превышают страховую сумму в 1 млн 400 тыс. рублей.

Председатель Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин сообщил, что аффилированный с банком застройщик не должен испытать проблем с исполнением обязательств перед дольщиками. "Общий объем нереализованных квартир и коммерческих площадей составляет порядка 5 млрд рублей, необходимый объем средств для завершения строительно-монтажных работ по объектам составляет 2,8 млрд рублей", - сказал он, уточнив что девелопер ведет строительство четырех жилых комплексов, объем жилых помещений составляет примерно 166 тыс. кв м.

В соответствии с приказом Банка России в Роскомснаббанк назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.