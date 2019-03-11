"Газпром нефть" на 10% увеличила продажи судового топлива в 2018 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", по итогам 2018 года продал 2,9 млн т судового топлива, увеличив на 10% показатели 2017 года, сообщает компания. Рост розничных и мелкооптовых продаж был обеспечен положительной динамикой реализации в Северо-Западном и Черноморском регионах.

"Газпромнефть Марин Бункер" в 2018 году также нарастил долю низкосернистого топлива в общей структуре продаж. Объем реализации экологичного судового топлива с содержанием серы ниже 0,1% вырос на 26% и составил 200 тыс. т.

"Судоходная отрасль находится на пороге значительных преобразований. Новые стандарты МАРПОЛ и растущая потребность рынка в экологичных видах топлива оказывают ключевое влияние на стратегию долгосрочного развития, - заявил генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункера" Андрей Васильев. - Мы уже сейчас расширяем топливный портфель современными и высокотехнологичными нефтепродуктами и прорабатываем механизмы по развитию в России нового перспективного направления бункеровки СПГ".

В среднесрочной перспективе "Газпромнефть Марин Бункер" планирует расширение продуктовой линейки судовых топлив за счет использования сжиженного природного газа, которое также отличается экологичностью.

"В 2018 году компания инициировала внедрение в практику российского судоходства международного стандарта по СПГ- бункеровке, а также приступила к разработке уникального для отрасли проекта строительства первого в России СПГ- бункеровщика", - добавили в компании.