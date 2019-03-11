Бензин в России с 4 по 8 марта подешевел на 1-2 копейки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 4 по 8 марта 2019 г. снизились на две копейки и копейку соответственно и составили 41,9 рубля и 45,06 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на четыре копейки, до 47,54 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В отчетном периоде Аи-92 более всего подешевел в Северо-Западном федеральном округе - на четыре копейки, до 41,93 рубля за литр.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 39 тысяч 156 рублей за тонну, что на 765 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 557 рублей, до 39 тысяч 720 рублей за тонну.

Наибольшее снижение цен на Аи-95 отмечалось в Центральном федеральном округе, где этот вид топлива подешевел на две копейки, до 45,03 рубля за литр.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 40 тысяч 103 рубля за тонну, что на 531 рубль меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 774 рубля, до 40 тысяч 507 рублей за тонну.

Средняя цена дизельного топлива межсезонных сортов больше всего снизилась в Северо-Западном федеральном округе - на восемь копеек, до 48,5 рубля за литр. Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период опустилась на 126 рублей и составила 59 тысяч 555 рублей.