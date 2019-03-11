Ударившееся о мост в Пусане судно Seagrand будут ремонтировать в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Ремонт судна Seagrand, которое врезалось в мост в южнокорейском портовом городе Пусан, будет производиться в Китае сообщил в понедельник ТАСС представитель компании-оператора "Гранд Шиппинг". По его словам, в Южной Корее будет только восстановлена сломанная мачта теплохода.

28 февраля российское судно Seagrand водоизмещением шесть тысяч тонн врезалось в участок между опорами моста в Пусане, получив повреждения и пробив в мосту дыру размером, по данным корейских СМИ, пять на пять метров. Перед этим, отходя от причала, судно поцарапало пришвартованную рядом яхту. В результате инцидента никто не пострадал, капитан задержан южнокорейскими властями.

"Сейчас команда, за исключением капитана, остается на борту и ждет возвращения во Владивосток, откуда судно отправится на ремонт в Китай. В Пусане будет только восстановлена поврежденная столкновением мачта", - сказал собеседник агентства.

Он также объяснил инцидент тяжелыми условиями швартовки, небольшим пространством для маневра и течением, которые помешали капитану избежать столкновения. Судно было застраховано, при этом ремонтировать повреждения моста будут за счет компании.