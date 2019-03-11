Минсельхоз разработал проект новой доктрины продбезопасности с учетом санкций

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ разработал проект новой доктрины продовольственной безопасности РФ с учетом появления новых рисков и угроз из-за экономических санкций в отношении России, говорится в сообщении министерства.

"Его разработка, в частности, связана с появлением новых рисков и угроз продбезопасности, вызванных экономическими санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС", - отмечается в сообщении.

Основной новацией проекта является изменение методики расчета показателей продовольственной безопасности. Для ее оценки предлагается вместо удельного веса отечественного производства в общем объеме внутреннего рынка использовать показатель самообеспеченности. По мнению Минсельхоза, этот показатель отражает степень удовлетворения внутренних потребностей рынка за счет отечественного производства и при превышении 100% показывает экспортный потенциал отдельных видов сельхозсырья и продовольствия.

Кроме того, вводятся показатели, характеризующие экономическую и физическую доступность продовольствия для населения. "Показатель экономической доступности отражает возможность приобретения населением продовольствия по сложившимся ценам в достаточном объеме и ассортименте в рамках установленных норм потребления. Физическая доступность отражает достаточность обеспечения населения площадями торговых объектов", - пояснили в Минсельхозе.

Проект согласован с профильными ведомствами и Минюстом и внесен в правительство. После согласования с Советом безопасности России и администрацией президента документ будет утвержден.