Reuters: Евросоюз добавит Бермудские острова в черный список офшоров

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Евросоюз добавит Бермудские острова в черный список офшоров, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями, однако не может пока согласовать включение в перечень ОАЭ. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на проект заявления Совета ЕС.

Евросоюз в течение последних недель рассматривает расширение черного списка офшоров. Как сообщил 5 марта Reuters, в перечень уже добавлены 10 государств и территорий. Речь идет, в частности, об Омане, островах в Тихом океане и Карибском бассейне.

Однако открытым оставался вопрос включения в список Бермудских островов и ОАЭ. Как отмечает Reuters, страны - члены согласились добавить Бермуды, но два государства - Италия и Эстония - блокируют внесение в этот список ОАЭ. Окончательное решение должно быть принято Советом ЕС 12 марта.

Европейский черный список офшоров был создан в декабре 2017 года, после серии крупных коррупционных скандалов, в ходе которых в СМИ попали материалы об офшорных счетах европейских политиков и руководителей государственных структур, использовавших их с целью уклонения от налогов. Изначально в списке было 17 наименований. Сейчас в черном списке ЕС остались пять государств и территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.