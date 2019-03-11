Россия и Китай подписали генконтракт на строительство двух блоков Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия и Китай подписали генеральный контракт по сооружению 7 и 8 энергоблоков Тяньваньской АЭС и контракт на технический проект на блоки 3 и 4 АЭС "Сюйдапу". Об этом говорится в сообщении Росатома.

Соответствующие контракты были подписаны в Пекине между инжиниринговым дивизионом госкорпорации "Росатом" (АО ИК АСЭ) и предприятиями корпорации CNNC.

О проектах в Китае

В июне 2018 года Росатом с китайскими партнерами подписали рамочный контракт о серийном сооружении энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в КНР. На площадке этой АЭС планируется строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Документ предусматривает в будущем возможность сооружения новых блоков.

Кроме того, 6 ноября инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и предприятия корпорации CNNC на полях выставки China International Import Expo в Шанхае подписали четыре исполнительных контракта по проектам сооружения новых блоков Тяньваньской АЭС - блоки №7 и №8. Это позволяет госкорпорации начать разрабатывать документацию технического проекта и вести переговоры по заключению генерального контракта на строительство седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС.

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Первый и второй энергоблоки запущены в 2007 года, энергопуск третьего блока состоялся в декабре 2017 года, четвертого - в октябре 2018 года.

Протокол о сотрудничестве в сооружении седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС подписан в начале июня 2018 года.