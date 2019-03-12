СМИ: банк RBS выпустит карту с возможностью оплаты по отпечатку пальца

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Один из ведущих британских финансовых институтов Royal Bank of Scotland (RBS) в апреле запустит тестовый проект, который позволит держателям банковских карт использовать отпечаток пальца как альтернативу ПИН-коду. Об этом в понедельник сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Согласно заявлениям представителей банка, карты будут оснащаться встроенным биометрическим датчиком, что усилит безопасность и увеличит скорость операций. При контакте пальца с сенсором происходит его считывание и сопоставление с данными, которые хранятся на карте. В RBS описывают данную технологию как самый большой прорыв в индустрии изготовления банковских карт за последние годы.

"Применение отпечатка пальца вместо ПИН-кода для подтверждения операции имеет множество преимуществ: прежде всего обеспечивает повышенную безопасность и удобство использования, - заявил представитель компании по цифровой безопасности Gemalto Ховард Берг. - Владельцы карт с помощью прикосновения пальца смогут быстро и без затруднений оплачивать товары, не обращая внимания на ограничения по бесконтактным платежным операциям".

По информации Би-би-си, в проекте примут участие 200 владельцев карт RBS и банка NatWest, которые в течение трех месяцев будут тестировать новую функцию. Отмечается, что оплата с помощью биометрических данных будет впервые применена на территории Соединенного Королевства. Ранее технология была опробована на Кипре.