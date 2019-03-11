Владельцы 20,36% "Мегафона" воспользовались офертой по выкупу 21,16% акций компании

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Держатели 20,36% капитала "Мегафон" воспользовались офертой по выкупу акций компании, говорится в сообщении оператора.

Предложение по покупке от "Мегафон Финанс" поступило владельцам 21,16% акций. Срок оферты истек 7 марта. В числе предъявленных к выкупу акций 18,96% принадлежало Газпромбанку, который вышел из капитала компании 5 марта.

Дочерняя структура "Мегафона" - "Мегафон Финанс" - объявила о намерении выкупить у миноритариев оператора акции по цене 659,26 рубля за бумагу в рамках обязательного предложения в конце прошлого года.

Таким образом, после выкупа 20,36% акций "Мегафон Финанс" станет владельцем 42,88% капитала компании. 56,32% акций принадлежат компании USM Алишера Усманова. Еще 0,8% капитала компании остаются на руках у миноритариев.

Также "Мегафон" объявил о предоставлении "Мегафон Финанс" займа в размере не более 90 млрд рублей сроком до трех лет с нулевой процентной ставкой.

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