Представители Китая и США обсудили по телефону следующий этап торговых переговоров

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник провел телефонный разговор с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, разговор состоялся во вторник в 07:00 по китайскому времени (02:00 мск). Сообщается, что стороны обсудили ключевые вопросы текста торгового соглашения и наметили дальнейшие шаги совместной работы. Другие подробности переговоров пока не разглашаются.

В пятницу на прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что власти Китая отказываются давать обязательства относительно проведения встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом до того, как Пекин и Вашингтон достигнут окончательной договоренности по торговым вопросам. Как пишет газета, "китайское руководство было ошеломлено тем, что встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме была неудачной". Издание отмечает, что "решение Трампа внезапно прервать консультации и уйти вызвало опасения, что на возможном саммите в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде позже в этом месяце на председателя КНР Си Цзиньпина могут оказать давление, поставив перед выбором в ультимативной форме". В связи с этим, как пишет газета, власти Китая "хотят, чтобы саммит был, по сути, церемонией подписания [соглашения], нежели дополнительным раундом консультаций, которые могут завершиться неудачей".

Седьмой раунд торговых переговоров Китая и США состоялся 21-24 февраля в Вашингтоне.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.