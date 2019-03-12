Uniper в 2018 году инвестировала €275 млн в строительство "Северного потока - 2"

ТАСС, 12 марта. Германская Uniper по итогам 2018 года направила €275 млн на финансирование проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в отчете компании за прошлый год.

Объем инвестиций в проект в 2017 году составлял €324 млн.

Ранее финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк сообщал, что на конец сентября прошлого года объем инвестиций компании в проект составил около €500 млн.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.