ЦБ выпускает памятную монету к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России 12 марта 2019 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом пять рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

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На оборотной стороне монеты на фоне стилизованной карты Крымского полуострова изображен мост, возведенный над Керченским проливом между материковой частью России и Крымом.

Монета выпускается тиражом 2 млн штук.

Новая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации высказались порядка 96,8% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.