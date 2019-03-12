"Роснефть" прокомментировала обвинения Помпео в покупке нефти у Венесуэлы

"В компании "Роснефть" крайне удивлены заявлениями главы Госдепартамента США Майка Помпео, содержащими беспочвенные обвинения в адрес компании и отличающимися субъективностью и предвзятостью", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Роснефть" оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права, говорится в сообщении компании.

Ранее Помпео заявил, что российские компании продолжают пытаться помогать режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро обналичить золотые запасы страны, "еще больше растрачивая активы венесуэльского народа, активы, которые тому понадобятся, чтобы отстроить свое будущее". Согласно его заявлению, "российская государственная нефтяная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA - венесуэльской государственной нефтяной компании, бросая вызов санкциям США".

В заявлении "Роснефти" подчеркивается, что компания не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров.

"Деятельность "Роснефти" в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и поставками нефти и осуществляется в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами, заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений", - отмечается в нем.

В целом, говорится в сообщении, компания реализует международные проекты на территории 26 государств, включая Венесуэлу, строго соблюдая нормы международного и национального законодательства стран своего присутствия.

По оценке отраслевых аналитиков, которые приводит "Роснефть", действия США в отношении энергосектора Венесуэлы могут быть направлены на ограничение поставок в Индию и Китай из Ирана и Венесуэлы для создания преференций отдельным компаниям и монополизации рынка в пользу конкретных игроков, связанных с администрацией США.

"Необходимо отметить, что прямой ущерб от введения санкций понесли прежде всего американские компании - лидеры нефтяной отрасли США, такие как Chevron, Exxon Mobil, Shlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, Conoco Phillips. Речь идет о вмешательстве в хозяйственную деятельность компаний на территории суверенных государств и нарушении международного принципа зашиты инвестиций", - отмечает "Роснефть".