Volkswagen выпустит около 70 моделей электромобилей до 2028 года

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Германский автогигант Volkswagen планирует больше инвестировать в развитие электромобилестроения и выпустить до 2028 года около 70 новых моделей электромобилей. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

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Ранее руководство Volkswagen заявляло о планах выпустить 50 новых моделей электромобилей. В ближайшие 10 лет компания намерена произвести в общей сложности 22 млн машин на электрической тяге.

"Чтобы обеспечить необходимые инвестиции для развития электромобилестроения, нам придется повысить эффективность во всех областях", - приводятся в заявлении слова главы Volkswagen Херберта Диса. В ближайшие пять лет концерн вложит около €44 млрд в развитие новой техники, в частности в разработку электродвигателей.