ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде марта составила 7,68%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде марта 2019 года осталась на уровне 7,68%, говорится в материалах Банка России.

Как ранее сообщал регулятор, максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде февраля выросла до 7,68% против 7,54% во второй декаде февраля.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.