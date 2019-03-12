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ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде марта составила 7,68%

Центробанк использовал для мониторинга ставок 10 российских кредитных организаций

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде марта 2019 года осталась на уровне 7,68%, говорится в материалах Банка России.

Как ранее сообщал регулятор, максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде февраля выросла до 7,68% против 7,54% во второй декаде февраля.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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