В РЖД ожидают, что итоговое решение властей по ВСМ Москва - Казань примут в течение месяца

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. В РЖД надеются, что окончательное решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань правительство РФ примет в течение месяца, сообщил глава компании Олег Белозеров.

"Решение по ВСМ (Москва - Казань - прим. ТАСС) были прописаны в магистральном плане, но мы должны были дополнительного доложить в правительство и президенту РФ. Мы всю подготовительную работу провели, и думаю, в течение месяца итоговое решение будет принято", - сказала глава РЖД.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов усомнился в экономической целесообразности проекта ВСМ Москва - Казань. По его мнению, на данном маршруте не ожидается необходимый для окупаемости вложений пассажиропоток, а возможные перевозки контейнеров будут проигрывать в цене морским и железнодорожным.

Строительство ВСМ предусмотрено проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей может быть введен в эксплуатацию до 2024 года. Общий объем инвестиций в ВСМ Москва - Казань Минтранс РФ оценивает в 1,7 трлн рублей.