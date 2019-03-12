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Депутат ГД просит Росавиацию озвучить позицию по полетам Boeing 737 MAX после ЧП в Эфиопии

Владимир Афонский обратил внимание на то, что авиакомпании Китая, Сингапура, Вьетнама и других стран приостановили использование данной модели самолетов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский (фракция "Единой России") направил обращение в Росавиацию, в котором просит ведомство прояснить вопрос эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8 после того, как один из таких лайнеров потерпел крушение в Эфиопии.

В запросе на имя главы Росавиации Александра Нерадько (копия имеется в распоряжении ТАСС) парламентарий напоминает, что в связи со случаями авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX 8 "авиакомпании Китая, Сингапура, Вьетнама и ряда других стран приняли решение о приостановлении использования данной модели самолетов".

"Прошу вас изложить позицию Федерального агентства воздушного транспорта по вопросу целесообразности использования Boeing 737 MAX 8 при осуществлении полетов российскими авиакомпаниями в связи со сложившейся ситуацией", - говорится в обращении Афонского.

Теги
ЭфиопияРоссияАфонский, Владимир ИгорьевичКрушение Boeing 737 в ЭфиопииЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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