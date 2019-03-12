El Pais: Мадрид делегировал ЕС вопрос об эксплуатации Boeing 737 MAX 8

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Испании делегировало ЕС вопрос приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По ее информации, авиационные власти королевства не станут вводить никакого рода ограничений на эксплуатацию данных моделей самолетов. Как объяснили в министерстве развития Испании, компетенциями для принятия подобных мер обладают Федеральное управление гражданской авиации США и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), которые выдавали соответствующие разрешения.

Как отмечает газета, Испания не обладает полномочиями для запрета эксплуатации Boeing 737 MAX 8. При этом авиакомпании могут по собственной инициативе прекратить работу с этими самолетами.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что EASA готовится запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8.