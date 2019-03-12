"Мосинжпроект" и Suez намерены создать предприятие по переработке строительного мусора

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Инжиринговая компания "Мосинжпроект", находящаяся в собственности правительства Москвы, и европейская компания Suez планируют создать собственное производство на территории РФ в области переработки строительных отходов и грунта. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM во Франции.

Во вторник на MIPIM состоялось подписание второго соглашения между "Мосинжпроектом" и Suez, согласно которому стороны до июля проработают условия дальнейшего взаимодействия по вопросам управления обращением с грунтами, отходами строительства и сноса. Первое соглашение с Suez столичные власти заключили в июле 2018 года, в рамках него компания помогла Москве в разработке программного продукта по управлению системой отходов при программе реновации.

"Опыт компании [Suez], которая работает в 170 странах мира, очень полезен <…> Мы хотим уже к Urban форуму (пройдет в Москве в июле - прим. ТАСС) выйти на конкретное совместное предприятие уже с бизнес-планом, с объемом инвестиций, с более конкретными задачами", - сказал Хуснуллин.

Он не утонил возможное месторасположение будущего предприятия, но отметил, что, скорее всего, оно будет за пределами города.

"Мы надеемся, что это нам позволит сделать рынок переработки отходов более цивилизованным", - отметил заммэра.