Microsoft тратит около $1 млрд в год на информационную безопасность

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft тратит свыше $1 млрд ежегодно на обеспечение информационной безопасности и защиту от хакеров. Об этом заявил во вторник исполнительный вице-президент компании Джейсон Зэндер во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Он констатировал, что программами от Microsoft пользуются сотни миллионов людей в мире, и компания отвечает за сохранность этих приложений. "Безопасность - это то направление, по которому работать надо постоянно", - отметил Зэндер, выступление которого транслировалось на сайте CERAWeek. Он подчеркнул, что угроза со стороны киберпреступников постоянно возрастает.

"Вот почему мы тратим на это более $1 млрд в год", - подчеркнул он. Зэндер уточнил, что эти средства в том числе тратят на обеспечение сохранности данных в операционной системе Windows и иных программах от Microsoft.

Зэндер отметил, что особую опасность представляет получение хакерами доступа к программному обеспечению различных элементов инфраструктуры, в том числе энергосистем. "Мы говорим об оборудовании, которое может быть очень опасным, если им управляют ненадлежащим образом", - сказал он.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).