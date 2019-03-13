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СМИ: Китай к 2022 году построит на границе с РФ международный внутренний порт

Порт станет региональным центром для хранения и отгрузки контейнеров и товаров

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Власти китайского приграничного города Хуньчунь (провинция Цзилинь) намерены к 2022 году построить на территории населенного пункта международный внутренний порт. Об этом сообщило в среду CCTV.

"Порт станет региональным центром для хранения и отгрузки контейнеров и товаров", - сказал заместитель мэра Хуньчуня У Сяньчжэ, чьи слова приводит телевидение.

По его информации, в проект инвестируют от 500 млн до 1 млрд юаней (73,5 млн - 147 млн долларов). По информации администрации города, строительство внутреннего порта является частью мер по развитию торговли и логистики в Северо-Восточной Азии.

Хуньчунь расположен на берегу реки Хуньчуньхэ у границы с Россией и КНДР. В 71 км от города находится российский порт Зарубино.
 

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