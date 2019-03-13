РБК: почти половина россиян пользуется цифровыми госуслугами не реже раза в неделю

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Почти половина россиян (47%) пользуются предоставляемыми в электронной форме государственными услугами хотя бы раз в неделю, а 11% жителей страны - каждый день. Об этом в среду сообщает издание РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Проведенный экспертами BCG опрос показал, что Россия входит в первую десятку стран, жители которых активнее всего пользуются госуслугами в электронной форме. По этому показателю Россия занимает девятое место в мире, уступая только Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Аргентине, Марокко, Малайзии и Китаю.

По данным компании, чаще всего россияне заходят на сайты различных ведомств и портал госуслуг, чтобы заплатить налоги и штрафы (84,2%), узнать данные официальной статистики (84%), зарегистрироваться в службе занятости (73,8%), записаться на прием к врачу (68,9%), а также подать жалобу на качество ремонтных работ (44,9%). Более трети россиян пользуются такими услугами, чтобы заполнить налоговую декларацию, записать ребенка в школу или детский сад, получить паспорт. Реже всего граждане пользуются цифровыми госуслугами, чтобы подать заявки на выдачу патента или на защиту прав на интеллектуальную собственность (8,6%), получить или обновить разрешение на строительство (10,4%) или охоту и рыбалку (11,3%).

Большинство участников опроса (92%) отметили, что за последние два года качество предоставляемых в России в электронной форме госуслуг выросло, при этом каждый второй участник опроса уверен, что они стали "намного лучше". Однако из отчета BCG следует, что общая удовлетворенность качеством цифровых госуслуг снизилась с 53% до 51%. Меньше всего в России довольных качеством таких опций, как получение доступа к услугам государственного жилищного фонда или субсидиям (37%), получение или обновление разрешений на строительство (38%), подача заявки на выдачу патента (41%).

Так, за два года доля тех, у кого при обращении за предоставляемыми в электронной форме госуслугами не возникло проблем, сократилась в России с 41% до 34%. При этом наиболее проблемным оказался процесс оформления прав собственности на землю (трудностей не возникло только у 24% пользователей), а наименее сложной - оплата штрафов (51% пользователей легко справились с задачей).

Результаты исследования показали, что чаще всего пользователи жалуются на сложность и длительность поиска необходимой информации или невозможность ее найти (по 16%), технические сложности при составлении запросов (16%) и недоступность нужной услуги онлайн (12%). Особо отмечается в отчете BCG то, что значительное число пользователей цифровых госуслуг по-прежнему не уверено в безопасности своих персональных данных.