Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail

ТАСС, 13 марта. Проблемы в работе сервиса электронной почты Gmail наблюдаются в ряде стран мира. Об этом во вторник сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Gmail наблюдаются с 22:12 по времени восточного побережья США (05:12 мск)", - говорится в сообщении.

Большая часть заявивших о сбое пользователей (40%) сталкивается с проблемами при авторизации, 31% испытывает трудности при получении электронной почты. Еще 27% говорят о проблемах с сайтом сервиса.

Чаще всего о сбоях сообщают жители США, Японии, Малайзии и Австралии.

По данным Downdetector, пользователи также сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google и хранилища файлов Google Drive.

Gmail - почтовый сервис американской компании Google.

