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Вьетнамская авиакомпания переводит все московские рейсы из Домодедово в Шереметьево

Компания Vietnam Airlines планирует расширить маршрутную сеть за счет продажи билетов на направления партнерских авиакомпаний в Европу с удобной стыковкой в столице России

ХАНОЙ, 13 марта. /ТАСС/. Вьетнамский национальный авиаперевозчик компания Vietnam Airlines переводит все свои московские рейсы из аэропорта Домодедово в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщил в среду представитель авиакомпании.

По его словам, начиная со 2 июля 2019 года все рейсы, осуществляемые Vietnam Airlines в Москву и из столицы, будут прибывать и отправляться из столичного аэропорта Шереметьево. Такой шаг направлен на то, чтобы расширить маршрутную сеть Vietnam Airlines за счет продажи билетов на направления партнерских авиакомпаний в Европу с удобной стыковкой в Москве.

Российский рынок рассматривается вьетнамским национальным авиаперевозчиком в качестве одного из важнейших и перспективных направлений, отметил заместитель генерального директора Vietnam Airlines Ле Хонг Ха. За 25 лет присутствия в РФ компания перевезла свыше 1,6 млн пассажиров между Вьетнамом и Россией.

В настоящее время Vietnam Airlines еженедельно осуществляет два рейса по маршруту Ханой - Москва, которые обслуживает суперсовременный лайнер Boeing 787-9 DreamLiner.

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