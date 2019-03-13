"Ъ": на эксперимент с автономными автомобилями потребуется 240 млн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. На эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы и Татарстана необходимо 240 млн рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, 40 млн рублей нужно для испытания автомобилей в НАМИ, еще 200 млн рублей требуется для проезда беспилотных грузовиков по трассе М11.

"Проверка каждого автомобиля в НАМИ стоит 214 тыс. рублей, - пояснил газете заместитель главы Минпромторга Александр Морозов. - С учетом того, что проверить требуется более 100 машин, нужно около 40 млн рублей. Причем расходы могут вырасти, так как до 2022 года для участия в эксперименте могут заявиться другие компании".

Средства на финансирование испытаний в НАМИ может выделить правительство. По данным газеты, Минпромторг и НТИ "Автонет" уже попросили у вице-премьера Максима Акимова финансовую поддержку.

Во втором случае источники финансирования пока не определены. "Для оборудования дороги специальными датчиками нужно 200 млн рублей, но источник финансирования не определен", - сообщил газете соруководитель НТИ "Автонет" Александр Гурко. В Минтрансе, Росавтодоре, "Автодоре" ситуацию не комментировали.

Эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы и Татарстана, анонсированный правительством в 2018 году, продлится до 1 марта 2022 года. По данным НТИ "Автонет", в России сейчас насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников. Но в рамках идущего эксперимента начать опытную эксплуатацию планируют только "ПАО "Камаз", ООО "КБ Аврора", АО "Научно-конструкторское бюро вычислительных систем" (НКБ ВС), университет Иннополис, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), "Яндекс".