Акции "Норникеля" упали на Мосбирже на 4% на фоне продажи его бумаг компанией Абрамовича

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Норникеля" подешевели на открытии торгов Московской биржи на 4%, до 13 802 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки компании перешли к снижению после того, как один из акционеров "Норникеля" - компания Crispian Investments бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова - объявил о продаже пакета акций предприятия по цене в 13 450 рублей за бумагу. По информации агентства Bloomberg, Crispian планирует продать до 2,7 млн акций "Норникеля".

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.