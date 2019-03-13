ЦБ признал несоответствующей оферту компании Rinsoco на выкуп 13,2% акций "Уралкалия"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России признал несоответствующей оферту компании Rinsoco - структуры белорусского бизнесмена Дмитрия Лобяка - на выкуп 13,2% акций "Уралкалия", говорится в сообщении регулятора. ЦБ РФ также направил в Rinsoco соответствующее предписание в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций.

"Банк России 12 марта принял решение о несоответствии обязательного предложения Rinsoco в отношении ценных бумаг ПАО "Уралкалий" и направлении предписания", - отмечается в сообщении.

В конце февраля Rinsoco Trading Co Limited, через которую Лобяк контролирует долю в "Уралкалии", направила в Банк России оферту на выкуп 13,21% акций "Уралкалия".

"Уралкалий" один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (20,1%), Дмитрий Лобяк контролирует 10,18% через Rinsoco Trading Co Limited, еще 10,18% принадлежат Сбербанку. В свободном обращении находятся 3,46% акций, остальные квазиказначейские.