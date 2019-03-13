"Русал", Дерипаска и Потанин не могли купить акции "Норникеля" в ходе букбилдинга

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Русал" и связанные с ним лица, включая бизнесмена Олега Дерипаску, а также Владимир Потанин и аффилированные с ним структуры - Whiteleave Holdings, Bonico Holdings и "Интеррос" - не имели права участвовать в покупке 1,7% акций Crispian Investments в "Норникеле" через ускоренный сбор заявок (букбилдинг). Это следует из данных оферты, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Эту информацию ТАСС также подтвердил источник, знакомый с условиями оферты.

Из материалов сделки следует, что размер пакета в "Норникеле", продаваемого Crispian Investmets Романа Абрамовича и его партнеров на рынке, был увеличен с 1,25% до 1,7%. Цена размещения составила 13 450 рублей за акцию с дисконтом 6,5%. Книга заявок была закрыта в 22:20 по московскому времени.

Crispian по условиям сделки обязуется не продавать акции в течении 60 дней. Организаторами сделки выступили Citi, "ВТБ Капитал" и Credit Suisse.

На сегодняшний день Crispian контролирует 6,4% "Норникеля". В феврале 2018 года компания получила от Bonico Holdings, бенефициаром которой является президент "Норникеля" Владимир Потанин, оферту на покупку почти 4% акций ГМК за $1,47 млрд. В соответствии с акционерным соглашением Crispian предложила купить пакет "Русалу" и Whiteleave Holdings (структура "Интерроса", которая на тот момент владела 30,4% акций "Норникеля". К середине марта "Интеррос" закрыл сделку по покупке 2,1% акций "Норникеля", однако "Русал" оспорил решение в Высоком суде Лондона, и акции вернулись к Crispian.

По состоянию на ноябрь 2018 года, "Интеррос" Владимира Потанина владеет 33,8% "Норникеля", "Русал", совладельцем которого является бизнесмен Олег Дерипаска - 27,8% компании.